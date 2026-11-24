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اعلنت منظمة ACUA Foundation في بيان انها "نجحت في كسر الرقم القياسي العالمي وتسجيل اسم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال تشكيل أكبر أرزة بشرية بألوان اللبناني في العالم، وذلك لمناسبة عيد ، في مبادرة وطنية أُطلقت عند الساعة الاولى من ظهر 22 تشرين الثاني 2026، في حديقة بواجهة البحرية، بمشاركة واسعة من اللبنانيين من مختلف المناطق والأجيال والطوائف والخلفيات".وأعلنت مؤسسة ورئيسة منظمة ACUA Foundation رولا فاضل أن "هذه المبادرة تحمل رسالة وحدة وانتماء، وتؤكد أن لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه، وأن لكل فرد مكانه ودوره في هذه الصورة الوطنية الجامعة، فلا تكتمل الأرزة بغياب أي من مكوّناتها".وشارك في تشكيل الأرزة 1012 شخصاً، من فوج الحراسة في بلدية بيروت، وقوى الأمن الداخلي، وأمن الدولة، وجمعية أجيالنا، وكاريتاس لبنان، ومنتدى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والكشاف التقدمي، والكشاف العربي، وكشاف الحربة، وكشاف الرسالة، وجامعة ULF، إلى جانب طلاب من جامعات لبنانية عدة ومشاركين من مختلف المناطق .وأُقيمت للمناسبة احتفالية وطنية مميّزة قدّمها الإعلامي طوني بارود، وأحيتها الفنانة جاهدة وهبه، بمرافقة موسيقى بقيادة الرائد كبريال لطفي، كما شارك أطفال La Fa Mi Artistique وCJK Land في أداء أغنية وطنية.