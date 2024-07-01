انتهت حياتها بشكل مأساوي.. تفاصيل قد لا تعرفونها عن الأميرة ديانا!

يصادف اليوم الأثنين 1 تموز، ذكرى ميلاد الأميرة الراحلة ديانا، التي انتهت حياتها بشكلٍ مأساوي في عام 1997 في حادث سيارة مروع.

وفي ذكرى ميلادها، عرض تقرير نشره موقع cafemom معلومات قد لا يعرفها الكثيرون عن الأميرة ديانا. فبحسب السيرة الذاتية للأميرة ديانا، كان والداها يأملان في أن تصبح صبياً ليظل خط عائلة سبنسر ممدوداً، لقد كانا متأكدين تماماً من نوع الطفل قبل ولادة ديانا لدرجة أنهما لم يختارا أسماء الفتيات، واقتصر الأمر على أسماء الصبيان فقط، وعند ولادتها عمَّ الحزن قليلاً، واستغرق الأمر منهما أسبوعاً كاملاً لاتخاذ قرار بشأن اسم ديانا.

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وقبل وقت طويل من معرفة أي شخص أن ديانا ستتزوج بالأمير آنذاك تشارلز، اعتاد الناس التعامل معها على أنها أميرة؛ بسبب سلوكها الذي كان يشبههم، ووفقاً للطاهي السابق لديانا، كانت عائلتها تشير إليها باسم "Duch" لأنها "عندما كانت أصغر سناً كانت تتصرف دائماً مثل الدوقة، ولم يعلموا أنها سوف تتفوق على هذا اللقب وتصبح أميرة".



وبحسب التقرير، فعندما كانت ديانا طفلة، كانت تعشق نوعاً من الحيوانات الأليفة يُسمى خنزير غينيا، هو ليس خنزيراً ولا يأتي من غينيا، هو مجرد نوع من القوارض يشبه الأرانب والفئران بعض الشيء ومتعارف عليه في المملكة المتحدة، وشاركت به في عروض الحيوانات الأليفة. وفقاً لمجلة W، وفاز حيوانها الأليف Peanuts بلقبين في العرض، ورافقها في النهاية إلى المدرسة الداخلية. والأمير هاري الذي يشبهها في كثيرٍ من الأمور، هو الآخر يحب كثيراً الحيوانات وتحديداً الأرانب.



وأشار الى أنه في الوقت نفسه تقريباً الذي التقت فيه الملك تشارلز، كانت ديانا قد تركت المدرسة تَوًّا. كانت طالبة لا تحب الدراسة كثيراً؛ لقد رسبت وقتها في امتحانات المستوى مرتين قبل أن تقرر أنها اكتفت من التعليم، تركت المدرسة الداخلية في سن السادسة عشرة، وعادت إلى المنزل للعمل حتى تزوجت في النهاية من الملك تشارلز. وبحسب ما ورد، عانى هاري أيضاً في المدرسة مثل والدته.



درست ديانا الباليه الكلاسيكي، وكان من الممكن أن تصبح راقصة باليه كما حلمت، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا صن، استأجرت ديانا مدرساً خاصاً لرقص الباليه في الثمانينيات لمواصلة التدريب من أجل متعتها الشخصية. قالت مدربتها آن آلان: "لقد أحببت حرية الحركة والرقص. لقد أحببت ذلك. رأيت أنه ساعدها في حياتها العاطفية، ولكن لم يكتمل حلمها".



كانت ديانا أول فرد من العائلة المالكة تلد في المستشفى. قبلها، كانت النساء الملكيات يَضَعْنَ أطفالهن في القصر. وبعد سنوات، استخدمت كيت ميدلتون تقنية التنويم المغناطيسي التي أحدثت ثورة في العمل الملكي الحديث.



وكانت الأميرة ديانا، التي اتسمت بقلبها الرقيق، تكتب رسائل شكر طوال الوقت للأشخاص الذين أرسلوا لها التمنيات الطيبة أو الهدايا، وبعد ولادة الأمير ويليام، يُقال إن ديانا كتبت 24 ألف بطاقة شكر لكل من أرسل إليها تهنئة ودعم، امتناناً منها لهم. (سيدتي)