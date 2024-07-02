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المرأة

بفيديو طريف... ياسمين عبد العزيز تكشف سرّ نحافتها

Lebanon 24
02-07-2024 | 01:08
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو طريفاً سُجّل في صالة للتدريبات الرياضية "الجيم"، مازحت به جمهورها حيث ظهرت وهي تتمرّن على حمل بعض الأثقال مع مدرّبها الخاص، لتفاجئ الجمهور وتلقي بالثقل بعيداً، ثم تبدأ في تحريك عضلات ذراعها بشكل كوميدي.
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كما نشرت ياسمين فيديو آخر ظهرت فيه وهي تمارس تدريبات رياضية عنيفة على آلات عدة أظهرت من خلالها لياقتها البدنية، وعلّقت عليه بقولها: "عدت"...
يُذكر أن ياسمين عبد العزيز تعاقدت أخيراً على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2025، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً من إتمام تعاقدها مع شركة "سينرجي" على تقديم بطولة عمل درامي جديد يُعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد غيابها عن رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
ويشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة المسلسل كلٌ من: أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري...، وهو تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول "جابر" الذي يسافر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، فيرميه القدر في طريق "مهرة"، السيدة المكافحة التي تربّي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحدّيان بها ظروفهما الصعبة. (لها)

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