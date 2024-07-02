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المرأة

إليسا لـ نجوى كرم بعد إعلان زواجها: "بتلبق لك" السعادة

Lebanon 24
02-07-2024 | 01:37
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هنأت النجمة اللبنانية إليسا، صديقتها شمس الأغنية العربية الفنانة نجوى كرم بعد إعلان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.
وأعادت إليسا، نشر تدوينة نجوى كرم، عبر حسابها الشخصي على موقع "إكس"، وعلقت كاتبة: "ألف مبروك الزواج وتمنياتي إلك بالفرح .. بتلبقلك السعادة".
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وكانت نجوى كرم، كتبت في تدوينتها على نفس التطبيق بشأن زواجها، قائلة: "أعلني حُبِّك لا تخافي.. ربّك حَلّلو".
وتزوجت نجوى كرم من رجل الأعمال عمر الدهماني الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عمر سالم الدهماني، كذلك صاحب Moments للإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا.
كما تعرف عمر الدهماني على نجوى كرم عام 2021 وعاشا قصة حب لمدة 4 سنوات، وتزوجا منذ عام مضى، وأعلنت الزواج في حفلها الأخير بألمانيا.
وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، قد أعلنت عن زواجها بشكل مفاجئ خلال حفل أقامته في رومانيا، في إطار جولتها الغنائية NajwaStalgia.
وأثناء الحفل، أطلت نجوى بفستان أبيض أثار انتباه الحضور، حيث شاركتهم فرحتها وأعلنت عن الخبر بنفسها، مشيرة إلى أن هذا الفستان كان جزءاً من احتفالها بالزفاف.
وقالت نجوى كرم: "هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض وأنا أحب هذا اللون كتير، هذا اللون كان لحفل زفافي وهذا الفستان بالذات".
 
وتلقت نجوى كرم التهاني والمباركات من جمهور حفلها الذي احتفل معها بزواجها.
ولم تكشف نجوى كرم أي تفاصيل أخرى عن زواجها، لكن خلال الأيام الماضية كانت انتشرت الكثير من الأخبار عن زواج نجوى كرم من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، خاصة بعد ظهوره معها في كواليس حفلها بألمانيا.
على جانب آخر، كانت نجوى كرم بدأت جولتها الغنائية NajwaStalgia بحفلها في ألمانيا وبعدها أحيت حفلا غنائيا في مدينة ستوكهولم في السويد، ثم سافرت نجوى كرم إلى الرباط في المغرب لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024، على مسرح منصة "النهضة"، ثم كان حفلها في رومانيا. (نواعم)
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