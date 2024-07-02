بعد انفصال لأسابيع.. فنانة تعلن عودتها إلى زوجها

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بعد شهر ونصف فقط من انفصالهما، أعلنت الفنانة المصرية جوري بكر عودتها إلى زوجها رجل الأعمال رامي أحمد.ونشرت جوري عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة جمعتها بزوجها، بدت فيها وهي تستند على كتفه. وكتبت: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني".وأعربت عن حبها الكبير لزوجها، معلّقة: "ربنا يحفظك ويخليك ليَّ ولابنك".هذا وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالسعادة والحياة الهادئة، قائلة: "أتمنى من الناس الدعاء لنا بالسعادة والبركة".