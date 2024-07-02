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المرأة

بعد غياب... هنا الزاهد تعود لدراما رمضان بهذا العمل

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:00
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أعلنت النجمة هنا الزاهد عودتها الى دراما رمضان مع مجموعة من النجوم، بعد غياب 3 سنوات.



وكشفت الزاهد في حديث صحفي أنها بصدد التحضير لمسلسل جديد بعنوان "الزواج سم قاتل"، وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج محمد السعدي ومؤلف من 30 حلقة، مشيرةً إلى أن المسلسل سيكون مفاجأة لجمهورها.
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واشارت إلى أن الأسماء المشاركة معها في المسلسل لم تحدّد بشكل نهائي، لأن المخرج لا يزال يختار فريق العمل.


وعن سبب غيابها لسنوات عن دراما رمضان، قالت: "كنت السنين اللي فاتت بحب أكتر المنصات وكنت مبسوطة بـ"سيب وأنا أسيب" و"حلوة الدنيا سكر" و"أنا وهي" وكانوا شاغلني عن رمضان وكنت مكتفية بده بس حالياً، حبيت أعمل حاجة لرمضان 2025".
المصدر: لها
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