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المرأة
عارضة أزياء لبنانية على علاقة بأمير يوناني.. شوهدا معا بعد أقل من شهرين على طلاقها! (صور)
Lebanon 24
03-07-2024
|
00:23
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انتشرت صور عارضة الأزياء الأميركية من أصل لبناني بروكس نادر وحبيبها الجديد الأمير اليوناني قسطنطين ألكسيوس، خلال مشاركتهما حفل زفاف لاعب كرة القدم الأميركية كريستيان ماكافري وعارضة الأزياء أوليفيا كولبو، عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.
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وشوهدت بروكس البالغة من العمر 27 عاماً، وهي تمسك بيد الأمير الشاب قسطنطين، 25 عاماً، الابن الأكبر لولي عهد اليونان، الأمير بافلوس وزوجته الأميرة ماري شانتال، وهما في طريقهما إلى موقع الحفل في رود آيلاند بالولايات المتحدة.
وذكرت مجلة "بيبول"، أن الثنائي أرادا الإعلان عن علاقتهما من خلال حضور الحفل المليء بالنجوم، حيث أظهرت الصور المتداولة الأمير، وهو يلف ذراعه حول خصر بروكس، التي بدت منسجمة تماماً مع حبيبها الجديد.
وتألقت بروكس بثوب مطرز باللون الأزرق الداكن وأكملت إطلالتها بسوار كارتييه، أما الأمير قسطنطين فقد اختار بدلة رسمية كلاسيكية.
وأشارت المجلة إلى أن بروكس كانت قد أعلنت قبل أقل من شهرين انفصالها عن زوجها بيلي هاير، بعد زواج دام لأربع سنوات.
ونقلت عن مصدر مقرب من الزوجين آنذاك، أن "الانفصال جاء نتيجة انشغالهما". وقال: "كل العلاقات صعبة. بعضها يمكن إنقاذه، والبعض الآخر لا يمكن إنقاذه. كلاهما شخصان رائعان حقًا. لقد قررا للتو السير في طريق الانفصال الودي".(فوشيا)
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