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فنون ومشاهير
أمير يوناني يواعد عارضة أزياء من أصل لبناني بعد طلاقها
Lebanon 24
03-07-2024
|
14:11
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اعلن الأمير اليوناني قسطنطين أليكسيوس وعارضة الأزياء الأميركية من أصل لبناني بروكس نادر، مواعدتهما، من خلال حضورهما معاً حفل زفاف عارضة الأزياء أوليفيا كولبو ولاعب كرة القدم الأميركي كريستيان ماكافري.
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وشوهدت نجمة أزياء Sports Illustrated Swimsuit البالغة من العمر 27 عاماً، ممسكةً بيد الأمير البالغ من العمر 25 عاماً، وهو الابن الأكبر لولي العهد الأمير بافلوس والأميرة ماري شانتال.
وجاءت اطلالة بروكس والأمير بعد أقل من شهرين على تأكيدها أنها وزوجها السابق بيلي هاير سيحصلان على الطلاق عقب أربع سنوات من الزواج.
ولم يتّضح بعد متى بدأ الاثنان المواعدة، إلاَ أنهما أثارا شائعات رومانسية الأسبوع الماضي، عندما شوهدا يتنزّهان معاً في مدينة نيويورك.
المصدر:
لها
فنون ومشاهير
المرأة
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