Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أن وجدت جثة.. التحقيقات تكشف سبب وفاة "تيك توكر" مشهورة

Lebanon 24
03-07-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1218869-638556491434312541.jpeg
Doc-P-1218869-638556491434312541.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت التحقيقات الرسمية النهائية بوفاة "التيك توكر" والكاتبة والمخرجة الناشئة إيفا إيفانز أنها انتحرت نتيجة معاناة نفسية؛ لتطوى بذلك صفحة الفتاة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا، أمضت بعضها عبر السوشال، حيث يناهز عدد متابعيها حوالي 300 ألف شخص.
Advertisement


ووفق موقع "TMZ" العالمي، فإن إيفا انتحرت فعلًا باستخدام حبل لشنق نفسها في شقتها الكائنة بمدينة نيويورك، وتم العثور على جثتها هامدة.


وكانت ليلى جوي شقيقة إيفا أعلنت خبر وفاتها، من دون الكشف عن السبب، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "تلقت عائلتي أخبارًا تفيد بوفاة أختي الجميلة إيفا، الجميلة والرائعة والمبدعة والمرحة، بعد مرور 24 ساعة، ما زلت أجد نفسي في حالة إنكار وعدم تصديق ما جرى، لذلك أعلم مدى صعوبة تقبّل تلك الأخبار، وصعوبة التعامل معها".


 
وفي وقت سابق، كشفت إيفا أنها اضطرت للذهاب إلى طبيب نفسي في سن الـ 16 بسبب مشاكل عدة واجهتها في طفولتها.


المصدر: فوشيا

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:31 | 2024-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2024-07-04
02:58 | 2024-07-04
01:08 | 2024-07-04
14:11 | 2024-07-03
13:49 | 2024-07-03
09:30 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24