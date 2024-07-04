هكذا ردت أحلام على "الخلاف المتوقع" مع أصالة

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ردت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، على توقعات بعض المتابعين حول خلافها مع الفنانة السورية، أصالة نصري، بعد جدل تشابه لحن أغنيتها "صوت الأنا" و"بتسألني" للأخيرة.وقالت أحلام، مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس": تبي محتوى اكتب فقط اسمي أحلام أكبر محتوى ليه أصالة ملحنة أقول لكم ارتفعت نسبة الغباء محد يصدقني وأنا وأصالة وأنغام نموت في بعض خوات طول العمر وانتوا ني ني، حرة ما في مشاكل انقهروا انقهروا، وكل شخص يكتب عن لسان حاله. واصلاً حتى صوت الأنا بخليها تغنيها وانتوا خلكم بحسرتكم مقهورين مني ومن وأصالة وأنغام.وكانت أحلام أعادت مشاركة تغريدةٍ قالت فيها صاحبتها، إن أغنية "بتسألني" تُضاف "للستة أعظم الأغاني الخليجية التي وجدت" على حد تعبيرها، وأرفقتها النجمة بكلماتٍ من أغنية "صوت الأنا" التي طرحتها نهاية العام الماضي؛ إذ كتبت: الصمت بضجيج الكون أنا الصبر وأنا المفتاح.وعادت أحلام لترد على أحد المعلقين، بأنها كانت قاصدة التعليق، وتعرف ماذا سيحدث، وأكملت: للعلم كنت أدعم أخاك ظالماً أو مظلوماً.ولاحقًا، وجهت أحلام تغريدة أخرى، لمن وصفتهم بـ"شبابين النار"، قالت فيها: مساء الخير عليكم جميعاً متابعيني اللي أحبهم ويحبوني فقط فقط، أما متابعيني محواثين الضو، يعني شبابين النار، أود فقط إخباركم بأن حضرتنا تستعد بإذن الله لإجازتها العائلية وطبعاً عندي معاكم على السناب سواليفٍ خاثره، أنا ساكتة عنكم بس هيهات هيهات مجمعه لكم كل من عطس قالوا أحلام أعلمكم وهشتاق وجع، رايحة اسكر شنطي التسعين تذكرونهم طبعاً، ملكه وكذا ومطنوخه.وكان المتابعون فهموا تعليق النجمة الإماراتية، بمثابة تلميح وإشارة، إلى كونها سبقت أصالة في غناء اللحن للموسيقار السعودي ناصر الصالح، إنما بكلمات أخرى، وتحدثوا عن "خلاف متوقع" بين الفنانتين على "اللحن المتشابه".يذكر أن أحلام باركت لزميلتها أصالة، بألبومها الجديد؛ إذ شاركت رسالةً كتبتها أصالة عبر منصة "X"، وعلقت أحلام قائلةً: ألف مبروك للفن أصالة ألف مبروك الألبوم ويارب تشوفي النجاح الأكبر لتعبك ومجهودك. (فوشيا)