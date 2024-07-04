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المرأة

بعد انفصالها عن شقيق جيجي حديد.. دوا ليبا تعلن علاقتها بهذا النجم

Lebanon 24
04-07-2024 | 02:58
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أعلنت النجمة الأميركية دوا ليبا رسميًّا علاقتها بحبيبها الجديد، النجم البريطاني كالوم تورنر، بعد عطلة صاخبة قضياها معًا في مهرجان جلاستونبري، خلال نهاية عطلة الأسبوع.


وشاركت دوا ليبا (28 عامًا) متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مجموعة صور توثَّق رحلتها إلى Worthy Farm، حيث أحيَّت حفلًا غنائيًّا في مهرجان Pyramid Stage.
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وضم المنشور صورتين مع حبيبها نجم مسلسل "Masters Of The Air"، ظهرا في إحداها مستلقيين على العشب، ويتبادلان النظرات بابتسامة. وفي الصورة الثانية، كانا يتنزهان في موقع المهرجان، بينما طبع تورنر قبلة على جبين صاحبة أغنية "Happy For You".


وأرفقت دوا الصور بتعليق، كتبت فيه: الرقص حتى ترى شروق الشمس على الدائرة الحجرية من طقوس الجلاستو. 
 

ويبدو واضحًا أن دوا تخطت علاقتها القديمة بعارض الأزياء أنور حديد، شقيق صديقتها عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، اللذين انفصلا بعد عامين من قصة حب رومانسية.



يذكر أن شائعات علاقة دوا وتورنر بدأت للمرة الأولى في العرض الأول لفيلم "Masters Of The Air" في شهر كانون الثاني الماضي. (فوشيا)
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