هذه حقيقة زواج إليسا

على الرغم من نجاحها الكبير هذا الصيف وتصدر اسمها المواقع الالكترونية والتواصل الإجتماعي، لا يبدو أن الكلام حول زواج النجمة اليسا هو حقيقة، ولو ان اليسا اعترفت قبل اشهر بعلاقتها بحبيب أبقته سريًا وتحدثت معه عبر الهاتف في الوثائقي الذي أنتجته نتفليكس.

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والواضح أنه كان هناك موضة هذا الموسم من خلال إعلان بعض الفنانين الزواج ومنهم نجوى كرم وناصيف زيتون وهما شغلا الصحافة والمواقع البديلة في الأيام القليلة الماضية، ويبدو أن اليسا لو قررت الاعتراف او البوح عن ارتباطها رسمياً، فذلك لن يحصل على المدى القصير وسيؤجل الى مناسبة تجد أنه من الضروري الإعلان عن ذلك.

اليسا تشارك الاسبوع المقبل في مهرجان أعياد بيروت واجهة بيروت البحرية وذلك بعد ثلاث سنوات من غيابها عن هذا الحدث، ومن المتوقّع أن تحشد جمهوراً واسعاً رداً على نجاح آخر إصدار لها "أنا سكتين" في لبنان والقاهرة والعالم العربي.