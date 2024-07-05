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المرأة

بعد تكريمها في العراق.. هذا ما قالته نسرين طافش

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:20
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عبّرت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه في العاصمة العراق؛ إذ نشرت عبر حسابها في "إنستغرام"، مقطعاً مصوراً يوثق تكريمها بجائزة تقديرية إلى جانب نخبة من نجوم الشاشة أمثال الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات والإعلامي جورج قرداحي.
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وأشارت نسرين إلى أن تكريمها يعتبر تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المتنوعة بين الدراما والكوميديا والتاريخية، مثل مسلسلات "التغريبة الفلسطينية"، و"جلسات نسائية"، و"في ظروف غامضة"، و"ربيع قرطبة" و"الانتظار" و"شوق".
 

وفي مصر، قدّمت مسلسلات "المداح" و"ختم النمر"، وأفلام "نادي الرجال السري" و"السيستم" و"أخي فوق الشجرة"، الذي تصدّر  ترتيباً متقدماً على شبكة "نتفليكس"، على حد قولها.


ولفتت نسرين طافش إلى أنها درست التمثيل بشكل احترافي وأكاديمي في المعهد العالي للفنون المسرحية، واحترفته لمدة ٢٠ سنة، وقدّمت أكثر من ٤٠ مسلسلاً، مضيفة: "لكل مجتهد نصيب من النجاح والحب".

 

وفي وقت سابق، تحدّثت نسرين عن مسيرتها الفنية، حيث أعربت عن فخرها بالأعمال التي شاركت بها، في سوريا ومصر والأردن ولبنان والإمارات مع أعظم المخرجين السوريين والعرب.

 

وقالت في منشور دونته عبر إنستغرام: "أنا ابنة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ابنة المسرح "أبو الفنون"، المعهد العالي الذي تتلمذت فيه على أيدي عظماء آمنو بموهبتي، ومنحوني الثقة ومنهم الأساتذة جمال سليمان، دلع الرحبي، حاتم علي، غسان مسعود، فايز قزق".

 

وأضافت: "بدأت طريقي ببطولات وكان عندي رفاهية الاختيار أن انتقي الأفضل حتى كسبت ثقة ومحبة الناس". (فوشيا)

 
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