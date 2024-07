هل تُلمّح روان بن حسين لزواجها قريبًا؟

Advertisement

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين تفاعلاً بين محبيها، ممن رأوا أن صورها وفيديوهاتها الأخيرة تُلمّح لوقوعها في الحب، واقتراب موعد زفافها.ومن بين الصور التي شاركتها روان عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، صورة لقدميها وهي ترتدي شبشبًا رجاليًا باللون البني، أرفقته بتعليق مقتضب تضمن كلمة "هو" مع إيموجي على شكل قلب.ولم يكن هذا الشيء الوحيد الذي أثار فضول معجبيها، فقد شاركت سلسلة فيديوهات تجمعها بابنتها "لونا" داخل السيارة، أثناء استمتاعهما بلعبة تنطوي فكرتها على تشغيل إحدى أغانيها، ويتوجب على الطفلة اكتشاف اسم الأغنية.وعندما بدأت أغنية "مليش غيرك"، اندفعت الطفلة، قائلة: "أعتقد حينما تتزوجين"، لتجيبها روان وهي في حالة من الصدمة: "شو عرفك أنا متزوجة أو لا، ما ليش غيرك لونا".وفتحت صاحبة أغنية "يا عيون" باب الأسئلة أمام متابعيها، لتقوم إحداهن بالتساؤل عما إذا كانت تستعد لتسجيل أغنية احتفالًا بزفافها، وكتبت: "لونا كبت العفش قالت When You Get Married، يعني في أغنية لزواجك"، لتجيبها روان ممازحة: "لو بس ما تحنون أنا من زمان متزوجة".وتساءلت إحداهن عما إذا كانت روان تخطط للزواج قريبًا، أو تعيش قصة حب، لتجيبها: "إذا شمشون احترم نفسه، أكيد ليش لا".وتوقعت إحدى المستخدمات أن تزف لونا والدتها خلال حفل زفافها، لكن بصحبة والدها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف، وهو ما رأته روان فكرة جميلة، إذ كتبت معلقة: "الله حلو إحساسك حبي".ولم يتم بعد تأكيد أخبار ارتباط روان بن حسين، ولم تكشف الأخيرة ما إذا كانت تعيش قصة حب. (فوشيا)