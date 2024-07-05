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المرأة

رأي صابرين في تجسيد منى زكي لقصة حياة "أم كلثوم"

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:00
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حلت الفنانة صابرين، ضيفة ببرنامج "الراديو بيضحك" وتحدثت عن رأيها في تقديم الفنانة منى زكي لفيلم عن قصة حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم، التي قدمته من قبل في مسلسل تليفزيوني حقق نجاحاً كبيراً.

وقالت صابرين: "أنا لا أنصح منى زكي بشيء هي ممثلة شاطرة لا تحتاج نصيحتي هي عارفة بتعمل إيه وهي ذكية أوي، ومروان حامد مخرج مهم وأحمد مراد كاتب محترم وهيتصرف على الفيلم إنتاجيا بشكل كبير وهيستخدموا التكنولوجيا الجديدة وأكيد هيتطرقوا لأشياء إحنا معرضنهاش في المسلسل".
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وتابعت صابرين: "أنا قلت قبل كده أم كلثوم ستظل هرم رابع إلى آخر يوم في الحياة ولو كل فترة اتعملت قصة حياة أم كلثوم لجيل آخر جديد يشوفها بمنظور مختلف هتبقى حاجة مهمة".

يذكر أن صابرين قدمت مسلسل "أم كلثوم" عام 1999 وشارك في بطولته حسن حسني، كمال أبو رية، أحمد راتب، سميرة عبد العزيز، رشوان توفيق، عبد العزيز مخيون، تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إنعام محمد علي. (نواعم)
 
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