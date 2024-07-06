تعرّضت لأزمة صحيّة مفاجئة.. فنانة شابة نُقِلَت إلى المستشفى ما هو وضعها الصحيّ؟ (صورة)

أعلنت الفنانة الشابة هاجر أحمد عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، أدت إلى دخولها إحدى المستشفيات.



وطمأنت هاجر جمهورها وكشفت تطورات حالتها الصحية، قائلة: أنا الحمد الله بخير وخرجت من المستشفى وحاليًا في البيت". (لها)

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