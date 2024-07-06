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المرأة

تعرّضت لأزمة صحيّة مفاجئة.. فنانة شابة نُقِلَت إلى المستشفى ما هو وضعها الصحيّ؟ (صورة)

Lebanon 24
06-07-2024 | 06:21
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أعلنت الفنانة الشابة هاجر أحمد عبر حسابها على "إنستغرام"، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، أدت إلى دخولها إحدى المستشفيات.

وطمأنت هاجر جمهورها وكشفت تطورات حالتها الصحية، قائلة: أنا الحمد الله بخير وخرجت من المستشفى وحاليًا في البيت". (لها)
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