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المرأة

ممثلة لبنانيّة: "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي" (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:00
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قالت الممثلة سهى قيقانو، إنّها لم تخضع لعمليّات تجميل، وأضافت "مكبرة تمي بالحمرة".
 
 
وأشارت إلى أنّها كانت كتبت في السابق عبر حسابها على "إكس": "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي، ما كبرتن".
 
 
وأوضحت أنّها لا تحبّ التجميل الـ"over"، ولفتت إلى أنّها تُفضّل فقط "البوتوكس". (رصد لبنان 24)
 
 
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