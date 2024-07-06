ممثلة لبنانيّة: "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي" (فيديو)

قالت الممثلة سهى قيقانو، إنّها لم تخضع لعمليّات تجميل، وأضافت "مكبرة تمي بالحمرة".

وأشارت إلى أنّها كانت كتبت في السابق عبر حسابها على "إكس": "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي، ما كبرتن".

وأوضحت أنّها لا تحبّ التجميل الـ"over"، ولفتت إلى أنّها تُفضّل فقط "البوتوكس". (رصد لبنان 24)