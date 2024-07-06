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المرأة
ممثلة لبنانيّة: "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي" (فيديو)
Lebanon 24
06-07-2024
|
09:00
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قالت الممثلة سهى قيقانو، إنّها لم تخضع لعمليّات تجميل، وأضافت "مكبرة تمي بالحمرة".
وأشارت إلى أنّها كانت كتبت في السابق عبر حسابها على "إكس": "يمكن أنا الوحيدة بلبنان يلي ما عملت شفافي، ما كبرتن".
وأوضحت أنّها لا تحبّ التجميل الـ"over"، ولفتت إلى أنّها تُفضّل فقط "البوتوكس". (رصد لبنان 24)
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