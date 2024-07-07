إليسا وسعد لمجرد معاً من جديد؟

تستمر ملكة الإحساس إليسّا في تصدّر المنصّات الغنائية بعد طرح ألبومها الغنائي الجديد "انا سكتين " بملايين المشاهدات، فما الذي جمعها مجدداً بسعد لمجرد بعد سنوات على دويتو "من أول دقيقة "؟



أنا سكتين

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عبر منصة أنغامي، تصدّرت إليسا نسب الإستماع في كثير من الدول العربية بأغنية "انا سكتين " إذ جاءت في المركز الأول في العراق ، ومن بعدها أغنية (ما في ليل) لرحمة رياض وناصيف زيتون الثاني.



ملايين إليسا



وحققت إليسا ما يقرب من 800 مليون إستماع عبر منصة أنغامي، كأوّل نجمة عربية تحقق هذا الرقم عبر المنصة، كما وصلت إلى 200 مليون إستماع لأغنياتها عبر منصة سبوتيفاي خلال الفترة الماضية، لتكون في صدارة نجوم لبنان عبر المنصّة.

وتنتظر إليسا طرح ألبومها الجديد عبر منصة اليوتيوب خلال الفترة القادمة بعد طرحه عبر عدد من المنصّات الغنائيّة الخاصة.

مهرجان غنائي

وتستعد إليسا لإحياء أكثر من حفل غنائي جديد في أضخم مهرجانات السويد لتكون اول نجمة عربية تشارك في ثلاث مهرجانات غنائية بالسويد بداية من 2015 وحتى 2024.

كما تقوم إليسا بإحياء حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان بترايخ 27 تموز بكازينو لبنان. (نواعم)