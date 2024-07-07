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المرأة

ديمة بياعة تعترف: لجأت إلى "تجميد الأجنة"

Lebanon 24
07-07-2024 | 06:00
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أعلنت الفنانة السورية ديمة بياعة لجوءها إلى "تجميد الأجنة"، موضحة أنها لم تعلن ذلك مسبقا، لأنها تخاف من "العين"، بحسب قولها.

وأضافت بياعة، خلال لقاء تلفزيوني جمع بينها وبين والدتها الفنانة مها المصري: "أنا عندي 45 سنة، وعملت تجميداً للأجنة، وممكن أي وقت إني رجعن، وأنا لأني بخاف من العين، ما قلت هالحكي".
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وأضافت الفنانة السورية أنها "قد تنشئ عائلة جديدة قريبا"، معتبرة أن "الطلاق نصيب"، بينما وصفت الزواج أنه مثل "شركة"، معلقة أنها "قد تضع أموالا في شركة وتخسرها، لكن هذا لا يمثل نهاية الحياة"، متابعة: "ممكن أعمل شركة تانية، وتنجح أو تخسر كله نصيب"، وفق تعبيرها.
 
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