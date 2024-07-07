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المرأة

اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:48
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لم تتمالك الفنانة السورية أصالة نصري دموعها في حفل “ليلة وردة”، حيث ظهرت وهي تبكي أثناء غنائها “أوقاتي بتحلو” للفنانة الجزائرية الراحلة وردة، كما بكت مرة أخرى ما أجبرها على مغادرة المسرح، وقالت: “شوي وبرجع تاني”، وقد ظهرت علامة التأثر واضحة عليها.
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وبررت أصالة بكائها قائلة: “وردة كانت أمي وكنت أناديها بأمي من أعماق قلبي، حين تعرفت عليها، كنت أظن أنني قريبة منها، لكن مع مرور الوقت عرفت إنها وحدها في الفن “.
وتابعت: ” الحقيقة إن اللي بيخلد الفنان مجموعة أشياء: حب وشغف وإخلاص وعمل وحنان، ومجموعة تفاصيل كلها اجتمعت في شخص واحد قدر يكون متل الست وردة”. (الجديد)
 
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