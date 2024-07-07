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المرأة

رزان جمال تواصل خطواتها إلى العالمية

Lebanon 24
07-07-2024 | 16:15
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تواصل رزان جمّال دورها في الجزء الثاني من مسلسل The Sandman، كأول نجمة عربية تنضم إلى عالم DC Comics،ومن خلال نواعم نكشف كواليس التجربة العالمية الجديدة بمسيرة رزان .
 بعد نجاح شخصيتها لايتا هول في الجزء الأول والذي تصدّر مشاهدات الأعمال التليفزيونية الناطقة بالإنجليزية على منصة نتفليكس وقت عرضه، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDB.
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مسلسل The Sandman قائم على واحدة من أكثر القصص المصوّرة مبيعاً وإحدى سلاسل دي سي كوميكس الشهيرة التي تحمل نفس الاسم. وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي، الذي يمزج بين الأسطورة والتاريخ في جو من الرعب المظلم، حول شخصية Sandman أو "ملك الأحلام" الذي يتم أسره لمدة 105 سنة، وبعد تحرره ينتقل عبر عوالم مختلفة لاستعادة ما سُلب منه وإصلاح الفوضى التي تسبب فيها غيابه. 
وتجسد رزان جمّال شخصية لايتا هول، التي ما أن تفيق من حزنها على فقدها لزوجها، حتى تختبر نوعاً آخر من الحزن والفقد، عندما يجبرها ساندمان على التخلي عن طفلها الذي أنجبته من زوجها بعد وفاته، ومن المتوقع المزيد من المفاجآت في الجزء الثاني من المسلسل.
وتشارك رزان في بطولة الجزء الثاني من The Sandman مع توم ستوريدج ,جينا كولمان، وينضم إليهم كل من رويري أوكونور، فريدي فوكس، كليف راسل، لورنس أوفراين، وبطل Game of Thrones جاك جليسون.
هذا وفازت رزان عن دورها فيه بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في مهرجان جمعيّة السينما التاسع والأربعين. (نواعم)

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