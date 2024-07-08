انتقادات تسابق جديد نانسي عجرم‎

انتقد اداء النجمة اللبنانية نانسي عجرم بشدة، بعد مشاركتها قبل أيام في ليلة وردة التي أقيمت في الرياض وشاركت فيها نجمات من العالم العربي؛ أصالة نصري، عبير نعمة، ريهام عبد الحكيم اللواتي غنّين حوالي ساعتين أغنيات السيدة وردة التي أسست لمدرسة غنائية خاصة، لكن الانتقادات لم توفّر نانسي عجرم التي اعتبرت الأضعف في الأداء وكذلك أصالة نصري التي أظهرت صوتها على طبقات عالية جداً خانتها في بعض الأوقات بحسب ما علق متابعون.

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اللافت كان غياب أي صوت جزائري عن الحفل بحسب ما تساءلت وسائل المتابعين على الصفحات البديلة، وهل تقصّد البعض هذا؟

وكانت التعليقات حول خطأ تقني جرى مباشرة على الهواء في أداء نانسي عجرم لأغنية "لولا الملامة" اذ اعادت المقطع الثاني مرتين، ليدخل في المرة الثانية الكورال كما هو الحال في الأغنية بالنسخة الأصلية، فيما استدركت نانسي الخطأ وتابعت غناءها وكأن شيئًا لم يحصل.

يذكر أن نانسي تستعد لإصدار جديدها خلال ساعات؛ وهو أمر كشف عنه المصور محمد سيف في تصريح له على هامش معرضه الخاص وقال من المفترض إن صور جديدة لنانسي أصبحت متداولة لعمل سيصدر قريباَ. (نواعم)