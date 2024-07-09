هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن؟

تصدرت أصالة التريند خلال الأيام الماضية بعد حفل ليلة وردة بالمملكة العربية السعودية حيث دخلت قائمة التريند العالمي بالمركز الرابع عبر منصة إكس فور إنتهاء الحفل، ولكن ماذا عن الشائعات التي تلاحقها من جديد؟

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شائعة إنفصال

خلال الأيام الماضية تصدر خبر إنفصال أصالة نصري عن زوجها فائق حسن مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا خاصة بعد غيابه بشكل واضح من تواجده الدائم بجوارها كالمعتاد لدعمها في الحفلات الغنائية.

والبعض فسر إرتباكها في حفلها الأخير بليلة وردة بسبب بعض الخلافات بينهما وهو غير صحيح على الإطلاق؛ حيث نفى مصدر نواعم وجود أية خلافات تجمع الثنائي أصالة نصري وفائق حسن وأن فائق مشغول حالياً بحفلات ماجد المهندس بالموسم الصيفي وهو دائم الدعم لزوجته في كل لحظة وليس بالضروري أن يكون متواجداً بالحفل ليدعمهما، كما أنهما حالياً في إجازة قصيرة قبل لإستئناف نشاطهما الفني.



ملايين أصالة

أما أغنية "فوق " من ألبومها المصري الأخير فقد حققت 100 مليون مشاهدة في 9 شهور وتصبح الأغنية الثانية عشر التي تنجح في تحقيق هذا الرقم في تاريخها الغنائي، لتكون أصالة نصري أول فنانة عربية تحقق هذا العدد من الأغنيات التي تتجاوز الـ100 مليون مشاهدة خلال مسيرتها المهنية.

هذا وقد حقق ألبومها الخليجي الجديد "ثم أنا "، نجاحاً واسعاً فور طرحه حيث دخل قائمة التريند بالمملكة العربية السعودية بعد طرحه بساعات. (نواعم)