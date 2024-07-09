فنانة خليجية تروي معاناتها مع أدوية التخسيس

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أثارت الفنانة نور الشيخ ضجة كبيرة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع مصوّر روت فيه تفاصيل معاناتها مع أختها من حقن التخسيس وقدّمت نصيحة للجميع باختيار البديل الأصح.وظهرت الفنانة البحرينية في فيديو عفوي نشرته عبر منصة "إكس" وقالت فيه: "في عيد ميلادي الـ37 قلت هذه السنة بجامل صحتي، قرّرت أوقّف كل الأدوية أولها حبّة التخسيس، لأنه يكفي". وأضافت: "ما أقدر أتحمل الآثار الجانبية وخصوصاً الإمساك وضيقة الصدر، وبوقّف هوس الوزن والأكل لأن لي قاعد يصير مش صح".وكشفت نور أنها تعرضت لحادث على "الجيت سكي" خلال تصوير مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، كاد يودي بحياتها، لافتةً إلى أن ما حصل "كان اول إشارة إن قراري أحط صحتي أولية كان صح، بعدها كلمتني أمي وقالتلي أن أختي سوّت عملية بسبب الإمساك المزمن لي كان سببها إبر التخسيس".وتابعت: "أشعر بالامتنان لأنني لم أتجاهل العلامات التي مررت بها، والآن أحس بشعور عظيم إن انا أعيش بحالة صحية أفضل، وهدفي إني أشجع الكل على ذلك لأني دقت طعم الصحة وأتمناه للكل".