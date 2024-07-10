بالصور: هكذا احتفلت أصالة نصري وابنتها شام بعيد ميلاد زوجها

احتفلت النجمة السورية أصالة نصري وابنتهما "شام" بعيد ميلاد زوج الأولى الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشرت أصالة صورة ظهرت فيها وهي تحتضن زوجها، وعلّقت عليها: "عيدك عيدي يا أبي، ودنيتي، وحبيبي، كل سنة وأنت نور عيلتنا، الحنون، الدافئ، المحب، أبو عيلتي، وسندها، كل سنة وأنت سالم جوزي.





من جانبها شاركت شام الذهبي صورًا تجمعها بعائلتها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "أنت الغالي.. أنت الحنين.. أنت الجدع، والطيب، كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة وهناء، ومعشش جوا قلبنا وروحنا، ومالي حياتنا بالفرحة والسعادة والسلام، بحبك، بحبك، قد ما بقول ما بيكفّي شعوري إلك".



وتأتي هذه المناسبة السعيدة بعد أقل من شهرين من احتفال فائق حسن بعيد ميلاد أصالة نصري الـ 55 بكلمات مليئة بالحب، متغزلاً بصوتها الرومانسي، وحنجرتها الذهبية، حيث وصفها بـ"رسولة مشاعر العشاق"، وسط أمنياته أن يبقى متنعمًا بطاقة صوتها المُفعمة بالغرام التي صنعت عصرًا متميزًا لأصالة، بحسب تعبيره.



وشارك حسن عبر حسابه على منصة "إنستغرام" صورة رومانسية تجمعه بزوجته أصالة، وكتب: "ذات بهجة في ذلك اليوم المشرق على بلاد زنوبيا العظيمة، كأن صوت مصطفى تسرَّب من حنجرته الذهبية ليتعتق بالفرات، ويأخذ من حنين بيوت الشام سحره، لتكن الأسطورة أيقونة الشرق رسولة مشاعر الملايين من العشاق، وليبدأ عصر أصالة، وطاقة صوتها تطرق على أبواب الروح، وتتجدد كل يوم، وتولد طفلة في كل صباح، لتثبت أن الحب هو سرُّ الوجود، شكرًا لأن صوتك هنا، شكرًا لروحك أيتها الشامية الشاهقة الواثقة، كل عام ونحن ننعم بهذا الصوت المفعم بالغرام، أحبك جوزتي".





شائعات انفصالهما





لاحقت الفنانة أصالة نصري وزوجها فائق حسن، أخيرًا، شائعات الانفصال، وذلك بعد قيامها بحذف صورها مع زوجها على "إنستغرام"، لتتصدر "الترند" في منصات التواصل الاجتماعي، حول السبب الذي دفعها لذلك، واحتمالية انفصالها عن زوجها.





لكن أصالة سارعت ونفت الأقاويل التي تزعم انفصالها عن زوجها، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق لزوجها الذي وصفته بـ"دنيتها وحب عمرها".



وكتبت أصالة: "يادنيتي، ياحنون، ياجوزي، وأبي، وحب عمري، ونور حياتي، الحمد لله على سلامتك، الله يديمك عزّي وسيّدي، ويديم علينا صحتك، وجمالك، وروحك يا أهلي، وأصحابي، ومتلّ نفسي عليّ، لآخر نفس بحبك.







علاقة الثنائي







تُعرف الفنانة أصالة بحبها لزوجها فائق حسن، وتعلقها الشديد به، حيث تحرص دائمًا على الاحتفال برفقته بالمناسبات السعيدة، إضافة إلى توثيق بعض الصور التي تجمعها به، وتوجيه رسائل رومانسية له.





وتزوج الثنائي، العام 2021، بعد قصة حب قصيرة جمعتهما، وتصف أصالة ذلك اليوم أنه "غيَّر حياتها"، لأن فائق قدَّم لها مشاعر حب وعطاء بشكل لم تكن تتوقعه، وفوق أمنياتها أيضًا. (فوشيا)