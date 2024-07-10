ما حقيقة مشاركة نيللي كريم في "ولاد رزق 4"؟

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أوضحت النجمة المصرية نيللي كريم، حقيقة مشاركتها في الجزء الرابع من فيلم "ولاد رزق"، الذي ما يزال الجزء الثالث منه يحقق نجاحًا جماهيرياً كبيرًا.وفي التفاصيل، نفت النجمة المصرية تقديمها دوراً في الفيلم، مؤكدةً في لقاءٍ مع برنامج "صباح العربية"، أن الأمر جاء على سبيل المزاح بينها وبين المخرج طارق العريان، إذ كانا متوجهين لحضور العرض الخاص للفيلم بالسعودية، وأراد العريان ممازحتها بحكم الصداقة الطويلة التي تجمعهما.ونوهت نيللي كريم بالنجاح الساحق الذي تمكن "ولاد رزق" من تحقيقه في مصر والسعودية، مباركةً لصنّاعه على الاهتمام بتفاصيل دقيقة في أحداثه.وكشفت نجمة مسلسل "بـ100 وش"، أنها انتهت من تصوير أحداث فيلمها "هابي بيرث داي"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض، لافتةً إلى أنه من إخراج سارة جوهر في أولى تجاربها السينمائية.ورفضت نيللي الإجابة عن أي سؤالٍ يتعلق بحياتها الشخصية، أو التعليق على تصريحات طليقها هشام عاشور، التي أطلقها أخيرًا فيما يتعلق بنجاحه المهني ومسيرته في عالم التمثيل وارتباطه بها.وأكدت النجمة المصرية، أنها تركز حاليًا على الأعمال السينمائية والأفلام، وأنها ربما تعود ذات يوم لأداء الفوازير، وذلك حسب الظروف والموقف والمخرج. (فوشيا)