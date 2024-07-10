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المرأة

ياسمين عبد العزيز تواصل تدريباتها الشاقة والجمهور يعلق!

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:49
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مازالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تواصل نشر فيديوهاتها وصورها من صالة الجيم والتي تظهر فيها وهي تؤدي تمرينات شاقة بمساعدة مدربها.

وتساءل جمهور ياسمين عن السبب وراء نشرها صورًا وفيديوهات برفقه مدربها من داخل صالة الألعاب الرياضية، وهل ذلك له علاقة بأعمال فنية قادمة أم فقط لإنقاص الوزن.
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وكانت ياسمين قد نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من داخل الجيم مع المدرب وعلقت عليها قائلة: "عاش يا بطل الأبطال". وظهرت ويبدو عليها فقدان في الوزن.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو طريفاً سُجّل في صالة للتدريبات الرياضية "الجيم"، مازحت به جمهورها حيث ظهرت وهي تتمرّن على حمل بعض الأثقال مع مدرّبها الخاص، لتفاجئ الجمهور وتلقي بالثقل بعيداً، ثم تبدأ في تحريك عضلات ذراعها بشكل كوميدي.

كما نشرت ياسمين فيديو آخر ظهرت فيه وهي تمارس تدريبات رياضية عنيفة على آلات عدة أظهرت من خلالها لياقتها البدنية، وعلّقت عليه بقولها: "عدت"...

ويأتي ذلك بعد إعلان ياسمين تعاقدها أخيراً على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2025، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صوراً من إتمام تعاقدها مع شركة "سينرجي" على تقديم بطولة عمل درامي جديد يُعرض في موسم رمضان 2025، وذلك بعد غيابها عن رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وهو ما دفع الجمهور للربط بين التدريبات والمسلسل الجديد. (فوشيا)
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