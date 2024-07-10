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المرأة

فنانة أثارت الجدل عن وضعها الصحيّ... هل هي مُصابة بمرض السرطان؟ (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2024 | 09:26
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تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع مصوّر نشرته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، وأعلنت من خلاله عن إحتمال إصابتها بمرض السرطان.

ولفتت الشعيبي إلى أنها تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية منذ فترة، وأشارت إلى أنها لا تحب الكشف عمّا يحدث معها، وأن السرطان يصيب العديد من البشر، وبالتالي إذا أصيبت به فستكون واحدة من هؤلاء الأشخاص. (لها)
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