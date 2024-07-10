غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها.. وتكشف عن عمرها الحقيقي (صورة)

Advertisement

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ54.وظهرت غادة في الصور وهي تحتفل بهذه المناسبة في جو عائلي مع أسرتها وأقرب أصدقائها، حيث أحضرت قالب حلوى كبيراً مكوّناً من خمس طبقات، وضعت عليها صورتها بجوار العديد من النجوم... وعلّقت على الصور قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لي"، لتتلقى مئات التهاني من جمهورها وزملائها الذين تمنّوا لها حياة طويلة من السعادة.وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد تصريحاتها لبرنامج "صباح العربية" المذاع على قناة "العربية"، حيث أكدت أنه لا يمكن أحداً من الفنانات منافستها على الساحة الفنية، موضحةً أنها تمتلك قدرات لا تُضاهى في التمثيل، كما تحدّثت عن أحدث أفلامها "تاني تاني"، الذي عادت من خلاله الى عالم السينما.وقالت غادة: "لا منافس لي على الساحة الفنية، لا أحد يشبهني وهذه حقيقة، ستايل غادة وتمثيلها وشخصيتها لا شبيه لها، لذلك أنا متأكدة من أن لا أحد يستطيع منافستي على الساحة الفنية". (لها)