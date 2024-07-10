Advertisement

المرأة

غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلادها.. وتكشف عن عمرها الحقيقي (صورة)

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1221257-638562333795059167.jpg
Doc-P-1221257-638562333795059167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها الـ54.
وظهرت غادة في الصور وهي تحتفل بهذه المناسبة في جو عائلي مع أسرتها وأقرب أصدقائها، حيث أحضرت قالب حلوى كبيراً مكوّناً من خمس طبقات، وضعت عليها صورتها بجوار العديد من النجوم... وعلّقت على الصور قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لي"، لتتلقى مئات التهاني من جمهورها وزملائها الذين تمنّوا لها حياة طويلة من السعادة.
Advertisement
وكانت غادة عبد الرازق قد أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بعد تصريحاتها لبرنامج "صباح العربية" المذاع على قناة "العربية"، حيث أكدت أنه لا يمكن أحداً من الفنانات منافستها على الساحة الفنية، موضحةً أنها تمتلك قدرات لا تُضاهى في التمثيل، كما تحدّثت عن أحدث أفلامها "تاني تاني"، الذي عادت من خلاله الى عالم السينما.
وقالت غادة: "لا منافس لي على الساحة الفنية، لا أحد يشبهني وهذه حقيقة، ستايل غادة وتمثيلها وشخصيتها لا شبيه لها، لذلك أنا متأكدة من أن لا أحد يستطيع منافستي على الساحة الفنية". (لها)


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2024-07-10
09:26 | 2024-07-10
07:14 | 2024-07-10
04:49 | 2024-07-10
03:15 | 2024-07-10
01:39 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24