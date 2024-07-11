"رفضت إني كون زوجة ثانية"... إليسا أنهت علاقتها برجل بعدما اكتشفت أنه متزوّج

حلّت النجمة اللبنانية إليسا ضيفةً على برنامج "بيت السعد"، الذي يقدّمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد، على شاشة قناة MBC.

وخلال اللقاء، كشفت إليسا العديد من أسرار حياتها الخاصة، وسبب إنهائها قصّة حب عاشتها، كما تحدثت عن رأيها في الحب والزواج والمساكنة، واضعةً شروطاً في فتى أحلامها قبل الارتباط به.

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وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت إليسا: "أنا لست صعبة في الاختيار، لكن ما يجذبني الى الشخص هو الكاريزما الخاصة به، ثم شكله، فالكاريزما تختلف عن الشكل، والأمر نفسه بالنسبة الى البنات، والشخص الذي يملك كاريزما أفضل من الشخص الذي يتمتع بالشكل الجميل".





وعن الرجل الذي يجمع بين زوجتين، قالت إليسا: "أنا مع إن الشخص يتزوج امرأة تانية بس مايسبهاش، بس أنا بيئتي وثقافتي مينفعش يكون فيه زوجة تانية، أنا مقبلش". وأضافت: "منذ فترة دخلت في علاقة حب مع شخص مسلم وعرفت في منتصف العلاقة إنه متزوج، فتركته لأنني لا أحب أن أبني سعادتي على حساب امرأة أخرى، وهو مثل كل الرجال قال لي بيننا مشاكل وهنطلّق، لكن رفضت إني كون زوجة ثانية".

وعن رأيها في المساكنة قبل الزواج، أشارت النجمة اللبنانية إلى أنها ليست ضد الفكرة، موضحة: "أنا مش ضدها، وشايفاها عادي، بس أنا عمري ما عملت كده، بس بتكون حل للأزواج عشان ميحصلش طلاق فيما بعد، المجتمع اللي حوالينا رافضها بس أنا مش ضدها".

وعلّق الفنان عمرو سعد على الأمر، معبّراً عن رفضه التام للمساكنة الزوجية، قائلًا: "أنا ضد الموضوع ده تماماً، إني أجيب بنت تقعد مع ولد عنده 16 سنة دي قلة أدب، لأن أكتر حد بيتأذى في الحاجات دي همّا البنات، حتى في أوروبا البنات بتتبهدل بسبب العلاقة دي". (لها)