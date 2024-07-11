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المرأة
"الأمر أشد إيلامًا من الولادة" كيم كارداشيان تتعرّض لإصابة خطيرة في إصبعها شاهدوا المنظر المروّع!
Lebanon 24
11-07-2024
|
07:59
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طُرِحَ الفيديو الترويجي الخاص بالحلقة الجديدة من برنامج تلفزيون الواقع "ذا كارداشينز"، ليكشف عن حدث خطير تعرضت له كيم كارداشيان في إصبعها.
وظهرت كيم بالفيديو في عيادة الطبيب، وهناك أزالت ضمادات عم اصبعها ليظهر المنظر اللمروّع الذي أصاب إصبعها، إلَّا أن الطبيب قال بروح إيجابية: "أو يبدو هذا رائعًا".
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وبدت واضحة علامات الدهشة على وجه كيم، التي تساءلت كيف لهذا المنظر الفظيع أن يكون "رائعًا"، على حد تعبيره.
وأثناء عرضها صورة الأشعة السينية لإصبعها المقطوع، تؤكد صاحبة شركة Skims أن الألم الذي شعرت به أشد إيلامًا من الولادة.
ومن غير الواضح كيف أصيبت كيم بجرح في إصبعها، إذ شوهد لأول مرة تلف ضمادة على إصبعيها الأوسط والبنصر في شهر شباط الماضي. (البوابة)
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