أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم البعض أنها لحبيب الفنانة اللبنانية إليسا، رغم أن الأخيرة لم تكشف عن اسمه أو هويته بعد.



وشارك أحد الحسابات صورة لإليسا واقفة إلى جانب رجل في الخمسينات من العمر تقريبًا، أطلَّ بشعر ولحية بيضاء، زاعمة أنه حبيب إليسا رجل الأعمال المصري لويس.

Advertisement