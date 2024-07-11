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المرأة

أطل بشعر ولحية بيضاء.. هذه الصورة الأولى لحبيب إليسا الـ "شوغر دادي"

Lebanon 24
11-07-2024 | 10:02
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعم البعض أنها لحبيب الفنانة اللبنانية إليسا، رغم أن الأخيرة لم تكشف عن اسمه أو هويته بعد.

وشارك أحد الحسابات صورة لإليسا واقفة إلى جانب رجل في الخمسينات من العمر تقريبًا، أطلَّ بشعر ولحية بيضاء، زاعمة أنه حبيب إليسا رجل الأعمال المصري لويس.
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إليسا


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، فكتب أحدهم: "إليسا اختارت شوغر دادي"، فيما قال آخر: "يضحكوني الي كاتبين شوكر دادي ترى عمرها بالخمسين و هو مناسب لعمرهم احسن مما تاخذ شاب بعمر ابنها مثل انغام".

وتأتي هذه الأخبار بعدما كشف بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن هوية حبيب الفنانة، مدعيًا أنه يدعى "وسام"، ويعرف بلقب "والس"، وهو اسم مركب لاسمه واسم إليسا. (البوابة)
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