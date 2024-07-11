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المرأة

بعد غياب لسنوات.. ممثلة شهيرة تعود للسينما بهذا العمل

Lebanon 24
11-07-2024 | 15:20
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تعود الفنانة حورية فرغلي إلى الساحة الفنية بفيلم جديد يحمل عنوان "المدرسة"، بعد غياب سنوات.

وأعلنت فرغلي عن تحضيرها لفيلم "المدرسة" بالتعاون مع المخرج محمد جمال الحديني، الذي يُعرف باهتمامه الكبير بتوجيه الممثلين والعناية بالتفاصيل الفنية.
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كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المنتج محمد حمزة للمرة الثانية، بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل مملكة الغجر عام 2019، وأشادت بتركيزه الفعال على سير الأحداث.


وأشارت الى أن ابتعادها عن السينما لمدة خمس سنوات يعود إلى أسباب شخصية ومهنية، منها الاعتماد على أفكار مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى عدم توافق النصوص مع توجهاتها الشخصية.
 
المصدر: فوشيا
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