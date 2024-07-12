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المرأة

والدة كيم كارداشيان تريد الزواج في السبعين من عمرها

Lebanon 24
12-07-2024 | 02:48
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أعلنت كريس جينر (68 عاماً) أنها قد تتزوج من كوري غامبل حين تبلغ السبعين من عمرها، كاشفةً أنها اختارت فعلاً وصيفتين للعروس.
خلال حلقة اليوم (الخميس) من برنامج The Kardashians، التقت كريس بصديقتيها فاي ريسنيك وكاثي هيلتون في رحلة تسوّق في بيفرلي هيلز، حيث أخبرتهما بجراحة استئصال الرحم المنتظَرة.
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وبعد أن شرحت كريس الموقف وأصبحت عاطفية بشأن فقدان مبيضيها، اعترفت كاثي بأنها لم تكن تتوقع سماع هذا الخبر بالذات من صديقتها بالقول: "اعتقدت أنك ستخبرينني أنك ستتزوجين!".
وأطلقت والدة كيم كارداشيان ضحكة وهي تقول: "أعني، قد لا يحدث الأمر في هذه اللحظة بالذات (...) يا رفيقتَيّ، يمكنكما أن تكونا وصيفتَي الشرف عندما أتزوج. ربما عندما أبلغ السبعين من عمري!".
يُذكر أن كريس جينر التقت بكوري غامبل (43 عاماً) للمرة الأولى في عام 2014 بعد انفصالها عن كايتلين جينر، وأصبحا يتابعان بعضهما البعض رسمياً على "إنستغرام" عام 2015، وظهرا معاً على السجادة الحمراء في عام 2016. (فوشيا)
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