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فنون ومشاهير

هل أنهت كارلا حداد زواجها الحالي وعادت لطوني أبو جودة؟ الإعلامية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة!

Lebanon 24
12-07-2024 | 07:15
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خرجت الإعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد عن صمتها ونفت أخبار مواقع التواصل الاجتماعي التي أفادت بطلاقها من زوجها الحالي وعودتها لزوجها السابق الممثل طوني أبو جودة.

وفي التفاصيل، انتشرت مؤخرا العديد من الشائعات حول علاقة تجمع كارلا حداد بزوجها السابق الممثل طوني أبو جودة بعد تواجدهما معا في قبرص برفقة ابنتهما ليا.
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وفي هذا السياق، كتبت كارلا حداد عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة انستغرام: "كل الأخبار والتكهنات إذا ما صدرت مني شخصياً ما تصدقوها".
 
 
 

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