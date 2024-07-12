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المرأة
للمرة الأولى آيتن عامر تخوض تجربة الغناء بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
12-07-2024
|
15:10
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نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" برومو أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل"، والتي تعدّ أولى تجاربها في الغناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونشرت آيتن مقطعاً مصوّراً للأغنية معدّلًا بالذكاء الاصطناعي، وعلّقت عليه قائلةً: "أحلى مسا عليكى يا صفرا وملكيش بيبس... "مثيرة للجدل" قريباً".
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يُذكر أن آيتن عامر أثارت الجدل في الفترة الماضية بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو ظهرت فيه على طبيعتها خلال لقائها مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، يُدعى Sergei Kosenko والملّقب بـ"mr thank you"... وكانت تتحدث بعفوية مع الشاب الذي يبدو أنها التقت به في المطار، وتؤكد له أنها تعرفه جيداً وتتابعه، وفي موقف كوميدي جمعها معه قالت: "أنا أتابعك ولكن لا أحتاج إلى المال"، ليردّ الشاب بطرافة: "هل تعطيني أنتِ المال؟"، فتفاعلت آيتن معه بالضحك وهي تقول: "يمكنني ذلك".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر الطريف الذي أرفقته آيتن عامر بالتعليق: "تقريباً أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدّانيش الـ 200 ألف دولار اللي بيدّيهم لكل من هبّ ودبّ".
(لها)
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