Advertisement

المرأة

للمرة الأولى آيتن عامر تخوض تجربة الغناء بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-07-2024 | 15:10
A-
A+

Doc-P-1222035-638564123921037546.jpg
Doc-P-1222035-638564123921037546.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" برومو أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل"، والتي تعدّ أولى تجاربها في الغناء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ونشرت آيتن مقطعاً مصوّراً للأغنية معدّلًا بالذكاء الاصطناعي، وعلّقت عليه قائلةً: "أحلى مسا عليكى يا صفرا وملكيش بيبس... "مثيرة للجدل" قريباً".
Advertisement
يُذكر أن آيتن عامر أثارت الجدل في الفترة الماضية بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في"إنستغرام" فيديو ظهرت فيه على طبيعتها خلال لقائها مع أحد مشاهير السوشيال ميديا، يُدعى Sergei Kosenko والملّقب بـ"mr thank you"... وكانت تتحدث بعفوية مع الشاب الذي يبدو أنها التقت به في المطار، وتؤكد له أنها تعرفه جيداً وتتابعه، وفي موقف كوميدي جمعها معه قالت: "أنا أتابعك ولكن لا أحتاج إلى المال"، ليردّ الشاب بطرافة: "هل تعطيني أنتِ المال؟"، فتفاعلت آيتن معه بالضحك وهي تقول: "يمكنني ذلك".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر الطريف الذي أرفقته آيتن عامر بالتعليق: "تقريباً أنا الوحيدة اللي قابلته وعملاله فولو ومدّانيش الـ 200 ألف دولار اللي بيدّيهم لكل من هبّ ودبّ".
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:30 | 2024-07-12
09:36 | 2024-07-12
08:26 | 2024-07-12
07:15 | 2024-07-12
04:28 | 2024-07-12
02:48 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24