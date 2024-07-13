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المرأة

فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة: أجهضتُ نفسي 15 مرّة!

Lebanon 24
13-07-2024 | 02:12
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أعلنت الفنانة المصرية المعتزلة آمال رمزي رفضها الإنجاب وكشفت خضوعها لـ 15 عملية إجهاض، رغم رغبة الرجال الذين تزوجوا بها في الإنجاب.

وقالت رمزي في تصريحات لـ"العربية" إنها أجهضت الحمل بنفسها 15 مرة متتالية، على الرغم من الخلافات والمشاكل الكثيرة التي حدثت بينها وبين أحد أزواجها بسبب رغبته في الإنجاب منها، إلا أنها كانت تصر على الإجهاض، وهو ما دفع زوجها إلى تهديدها بالقتل إذا أجهضت، لكنها نفذت في النهاية قرارها ولم تنجب منه.
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وأضافت آمال أن رفضها للإنجاب لم يكن بسبب عدم رغبتها في تحمّل المسؤولية أو عدم حبّها للأطفال، وإنما لظروف صعبة مرّت بها وجعلتها تُجهض نفسها، إذ كان لديها شقيق يصغرها بحوالى تسع سنوات، وتوفي فجأة وهو في سنّ الأربعين تاركاً ثلاثة أبناء، وأوصاها قبل وفاته بأن تتكفّل برعايتهم.
 
 
 
 
 
وتابعت آمال أنها وجدت نفسها مسؤولة عن هؤلاء الأطفال، خاصة أن والدتهم كانت تعمل في أحد البنوك من أجل الإنفاق عليهم، لتتولى هي تربيتهم ورعايتهم، حتى أنها كانت تذهب وتعود بهم كل يوم من المدرسة، لذلك أشبع أبناء شقيقها عاطفة الأمومة لديها، كما أنها تعلّقت بهم كثيراً، ورفضت أن تنجب أطفالاً حتى لا يشاركوهم في محبّتها لهم.

وأشارت آمال رمزي إلى أن أبناء شقيقها أصبحوا الآن في مناصب مهمة، وما زالوا على اتصال بها، ويزورونها دائماً، ولم يتركوها للحظة واحدة، فهم يعتبرون أنفسهم أبناءها، ويقدّرون تضحيتها من أجلهم. (العربية)


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