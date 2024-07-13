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المرأة
آمال ماهر تتألق في ثالث حفلاتها بالسعودية (صورة)
Lebanon 24
13-07-2024
|
15:00
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أحيت الفنانة آمال ماهر مساء أمس ثالث حفلاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة أبها، بمشاركة الفنان فؤاد عبد الواحد.
وخلال الحفل قدمت آمال ماهر عددًا من الأغاني لعدد من نجوم الغناء منها: "بتونس بيك" للفنانة وردة، و"سيرة الحب"، و"ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.
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ويعتبر هذا الحفل الخامس لها بعد إطلاق ألبومها الأخير في حزيران 2023، بعنوان "أنا كويسة"، والذي لقى نجاحًا مبهرًا متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.
وكانت آمال ماهر قد أحيت حفلها الغنائي الثاني في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 أيار الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا استمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من أربع ساعات على المسرح.
ووجهت آمال رسالة للجمهور في بداية حفلها بجدة قالت فيها: "شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير كي تخرج الليلة من أميز الليالي التي تستحقونها لأنكم جمهور تستحقون الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا". (لها)
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