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منوعات

موقف صعب جدًا.. مؤثرة شهيرة تتلقى خبر وفاة زوجها خلال بث حي وهكذا كانت ردة فعلها!

Lebanon 24
14-07-2024 | 10:06
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فاجأت مؤثرة جزائرية شهيرة متابعيها، بإعلان خبر وفاة زوجها عندما كانت في بث مباشرة على موقع "انستغرام".

وتلقت رانيا ايزمرالدا مكالمة بلغتها بتعرض زوجها لحادث مرور أفقده حياته، ما جعلها تبكي وتصرخ.
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وجاءها الخبر بينما كانت تبث فيديو مباشر في السيارة، فأبلغت بوفاة زوجها الذي كان يقود دراجة نارية سقطت به من أعلى جسر في الجزائر العاصمة، وتوفي على إثرها مباشرة.

وراحت المؤثرة التي تملك 1.9 مليون متابع على "تيك توك"، ومثلها على موقع "انستغرام"، تبكي وتصرخ.

كما قالت: "لا أصدق نفسي.. لو حدث هذا فعلا سأموت.. لا يمكن .. سأنتحر".

وبينما تفاعل مع المؤثرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حزنهم، انتقد آخرون تصوير الحياة الخصوصية بكل تفاصيلها.

يشار إلى أن المؤثرة الجزائرية المعروفة رانيا ايزمرالدا تعرف عادة بروتينها اليومي، في البيت والعمل.

وكانت أطلقت مؤخرا علامة عطور باسمها، وتفاعل معها متابعوها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن صفحتها على "تيك توك" تبلغ 1.9 مليون متابع، ومثلها على موقع "انستغرام".

كما اعتادت أيضا أن تنشر صورها وزوجها الراحل قبل وفاته. (العربية)

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