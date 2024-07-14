وفاة إحدى أبرز ممثلات هوليوود عن 53 عاماً

أفادت مجلة "بيبول" بوفاة الممثلة الأميركية شانين دوهرتي، عن 53 عاما، إثر إصابتها بالسرطان.



وفي عام 2015، تم تشخيص الممثلة لأول مرة بسرطان الثدي.





يشار الى ان شانين اشتهرت من خلال أدوارها في المسلسل التلفزيوني "Charmed" و"Beverly Hills 90210".