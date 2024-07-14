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فنون ومشاهير

وفاة إحدى أبرز ممثلات هوليوود عن 53 عاماً

Lebanon 24
14-07-2024 | 11:47
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 أفادت مجلة "بيبول" بوفاة الممثلة الأميركية شانين دوهرتي، عن 53 عاما، إثر إصابتها بالسرطان.

وفي عام 2015، تم تشخيص الممثلة لأول مرة بسرطان الثدي.


يشار الى ان شانين اشتهرت من خلال أدوارها في المسلسل التلفزيوني "Charmed" و"Beverly Hills 90210".
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فنون ومشاهير

المرأة

Beverly Hills 90210

شانين دوهرتي

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