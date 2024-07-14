بلوغر مصرية تحضر حفل زفاف نجل أغنى أثرياء آسيا.. من هي؟

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شاركت البلوغر والممثلة المصرية رانيا يحيى في حفل زفاف أنانت أمباني الأسطوري، نجل الملياردير الهندي موكيش أمباني أغنى أثرياء آسيا.ونشرت رانيا عددا من الصور ومقاطع الفيديو من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام".وكانت رانيا المصرية الوحيدة المشاركة في حفل الزفاف الذي ضم قائمة كبيرة من المشاهير وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.