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فنون ومشاهير
للمرة الأولى.. ياسمين صبري تشارك في بطولة سينمائية مع هذه النجمة
Lebanon 24
14-07-2024
|
23:00
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ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة الفيلم السينمائي "السلايف" وستشارك في بطولته بجوار الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى في مشوارهما الفني.
وسيتولى إخراج الفيلم المأخوذ عن الفيلم التركي "حرب السلفات" الذي عُرض في 2020 وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية العائلية، معتز التوني.
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