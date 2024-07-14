للمرة الأولى.. ياسمين صبري تشارك في بطولة سينمائية مع هذه النجمة

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ذكرت مجلة "لها" أن الفنانة ياسمين صبري تعاقدت على بطولة الفيلم السينمائي "السلايف" وستشارك في بطولته بجوار الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى في مشوارهما الفني.وسيتولى إخراج الفيلم المأخوذ عن الفيلم التركي "حرب السلفات" الذي عُرض في 2020 وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية العائلية، معتز التوني.