بعد قطيعة سنوات... شيرين عبدالوهاب بأجمل حالاتها مع العائلة!

بعد الأزمة الكبيرة التي مرت بها خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي وصل صداها إلى أقسام الشرطة مع طليقها حسام حبيب، جدّ جديد عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.





فقد طمأن الشاعر المصري بهاء الدين محمد، جمهور شيرين عن صحتها وحالها، موضحاً أنه زارها في منزل عائلتها الذي تواجدت به بعد الأزمة، في إشارة منه إلى إنهاء الخلاف بينها وبين شقيقها.

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وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه التقى شيرين، وأنها كانت بحال جيد، مطمئناً الناس عن صحتها، قائلاً: "بطمنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة".

وأكد الشاعر ما ذكره شقيق شيرين محمد قبل فترة، حول أنها توجهت بصحبتهم إلى منزل العائلة، وتم إنهاء الخلاف بينها وبينهم.

كما لم يكتف بهاء الدين محمد بذلك، بل شوق الجمهور لخطوة شيرين المقبلة، مؤكداً أنها تنهي آخر اللمسات لأغاني جديدة.

ولم يمر هذا المنشور مرور الكرام، بل تفاعل معه الجمهور إلى حد كبير، خصوصا وأن الشاعر طمأن الناس عنها بعد أزمة صعبة مرّت بها.





وتوجهت التعليقات بالشكر إلى بهاء الدين محمد، حيث أعرب محبو الفنانة عن سعادتهم بتواجد شيرين مع عائلتها، أملا في عودتها من جديد وإنهاء كافة الأزمات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة، وجعلتها بعيدة عن الغناء، ولا تظهر أخبارها إلا مع أزمات شخصية.

يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة، كانت قررت الأسبوع الماضي، بعد المشاجرة الأخيرة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، صرف الاثنين عقب حضوعهما لجلسة تحقيق بحضور دفاع كل منهما.



وفي أقوالها أمام النيابة، اتهمت شيرين حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في جرح قطعي لها بمنطقة الرأس، بينما اتهمها حسام بتحطيم الأستوديو الخاص بهما، والتسبب في إتلاف بعض الأجهزة، والتعدي عليه لفظياً بالسب والشتائم.





وكشف مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب، أن حسام عرض عليها الصلح والتنازل عن تلك المحاضر بعد انتهاء جلسة التحقيق، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أنه تسبب لها في أذى نفسي وبدني كبير.





وأوضح المصدر أنه من الممكن أن تطلب شيرين التنازل عن البلاغات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها أكدت أمام الحضور عدم تأهلها نفسياً في الوقت الحالي بالتصالح.







كما أوضح أن محمد عبدالوهاب شقيق شيرين، كان برفقتها داخل النيابة، حيث حضر جلسة التحقيق، بعدما سمحت له شيرين بذلك، خاصة أن الصلح وقع بينهما منذ اليوم الثاني لواقعة التعدي عليها.



وقررت النيابة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على شيرين عبدالوهاب داخل شقتها.







في حين طلب حبيب من شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستماع لأقوالها حول واقعة الضرب.







إلى ذلك، احتلت أخبار تلك المشاجرة عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد انتشار فيديوهات تظهر شيرين وهي بحالة صعبة تصرخ وتحطم. (العربية)