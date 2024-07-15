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المرأة

سيلينا غوميز تكشف قصة علاقتها ببيني بلانكو.. من قال "أحبك" أولًا؟

Lebanon 24
15-07-2024 | 03:54
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كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز أنها من اعترفت بحبها لمنتج الأسطوانات بيني بلانكو، خلال مشاركتهما في تحدي الثنائيات عبر تطبيق "تيك توك".


وشاركت صاحبة أغنية "Love On" متابعيها مقطع فيديو يجمعها بحبيبها، حيث ظهر كلاهما جالسين على الأريكة مستعدين للإجابة عن أسئلة اللعبة، التي تنطوي فكرتها على طرح مجموعة من الأسئلة تتعلق بعلاقتهما الشخصية، وعليهما الإجابة عنها عن طريق الإشارة إما بالإشارة إلى نفسيهما أو للطرف الآخر

 
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وكان من بين الأسئلة "أيهما اعترف بحبه للآخر؟"، لتجيب سيلينا بالإشارة إلى نفسها فورًا، مؤكدة أنها من وقعت في حبه وتقربت منه.
 

وكشفت سيلينا (31 عامًا) أيضًا أنها أول من ينام أثناء مشاهدة فيلم، بينما من المرجح أن يقوم حبيبها (36 عامًا) بتنظيف المنزل.

 
واتفق الثنائي على أن بلانكو يتناول الطعام أكثر، بينما اختلفا حول من منهما يستغرق وقتًا أطول للاستعداد في الصباح.

 
كما أشار بلانكو أنه أكثر رومانسية في العلاقة من سيلينا، لتظهر الأخيرة ردة فعل مختلطة عبر التلويح بيديها.


يُشار إلى أن سيلينا وبلانكو أعلنا عن علاقتهما رسميًا في شهر كانون الأول من عام 2023، وأشارت المغنية العالمية إلى أن حبيبها أفضل شيء حدث لها إطلاقًا.
 

على الصعيد الفني، شاركت سيلينا غوميز العرض الدعائي لفيلمها الجديد والمنتظر "إميليا بيريز" Emilia Perez عبر حسابها في "إنستغرام"، وكشفت أنه سيعرض على منصة "نيتفلكس" العالمية في 13 تشرين الثاني المقبل، وذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
 

ويركز الفيديو الدعائي للفيلم على شخصية "ريتا"، التي تلعب دورها زوي سالدانيا، وهي محامية تُجَنَّد من قبل تاجر مخدرات مشهور يبحث عن "جراحة تأكيد الجنس".
 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك بعض المشاهد العنيفة، إلا أن هناك أيضًا الكثير من اللحظات الموسيقية، مما يجعل الفيلم مشروعًا مبتكرًا يصعب تصنيفه.


وتلعب سيلينا دور "جيسي"، زوجة "مانيتاس"، التي يتعين عليها التعامل مع اختفاء زوجها ووالد أطفالها. (فوشيا)

 
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