28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
غادة عبد الرازق بإطلالة "غريبة" خلال أسبوع الموضة الباريسي (صورة)
Lebanon 24
15-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمر النجمة غادة عبد الرازق مستمرة في مشاركة صورها خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس بأناقة متجددة.
حضرت غادة عبد الرازق لإحدى فعاليات دار أزياء Chanel حيث تألقت بإطلالة جديدة، مرتدية باروكة شقراء طويلة وفستاناً أسود قصيراً مع جوارب سوداء.
Advertisement
تأتي زيارتها هذه في إطار استعراض أزياء مثيرة شاركت بها في عروض مصممي الأزياء العرب، بينما تعود للسينما بفيلمها "تاني تاني" بعد غياب طويل. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
09:16 | 2024-07-15
15/07/2024 09:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
04:43 | 2024-07-15
15/07/2024 04:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
04:00 | 2024-07-15
15/07/2024 04:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
15:00 | 2024-07-15
بعد أزمة زواجها.. فنانة تثير الجدل بما قالته عن حياتها
12:00 | 2024-07-15
اصالة تتحدث عن بلدها.. اليكم ما قالته (فيديو)
09:50 | 2024-07-15
"كتير حلوة مبينة اختها".. ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "الجميلة" مع نجوم "ستيليتو" (صور)
09:16 | 2024-07-15
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
03:54 | 2024-07-15
سيلينا غوميز تكشف قصة علاقتها ببيني بلانكو.. من قال "أحبك" أولًا؟
02:37 | 2024-07-15
بعد قطيعة سنوات... شيرين عبدالوهاب بأجمل حالاتها مع العائلة!
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 08:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 08:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 08:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24