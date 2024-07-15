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المرأة

غادة عبد الرازق بإطلالة "غريبة" خلال أسبوع الموضة الباريسي (صورة)

Lebanon 24
15-07-2024 | 23:00
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تستمر النجمة غادة عبد الرازق مستمرة في مشاركة صورها خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس بأناقة متجددة.
حضرت غادة عبد الرازق لإحدى فعاليات دار أزياء Chanel حيث تألقت بإطلالة جديدة، مرتدية باروكة شقراء طويلة وفستاناً أسود قصيراً مع جوارب سوداء.
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تأتي زيارتها هذه في إطار استعراض أزياء مثيرة شاركت بها في عروض مصممي الأزياء العرب، بينما تعود للسينما بفيلمها "تاني تاني" بعد غياب طويل. (نواعم)
غادة عبد الرازق بملامح مختلفة في باريس
 
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