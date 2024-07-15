بعد أزمة زواجها.. فنانة تثير الجدل بما قالته عن حياتها

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أثارت الفنانة المصرية ميار الببلاوي ضجة كبيرة بعد حديثها عن أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن طلاقها من زوجها وعودتها إليه مجدداً بعد 3 زيجات و 11 طلاقات، وتأثير الأمر في حياتها.وقالت ميار خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات": "لما تعرضت لأزمتي الأخيرة رحت المقابر أزور أمي، وقلت لها هو أنا مين هيطبطب عليا، أنا مش لاقيه حد يطبطب عليا لو سمحتي تعالي طبطبي عليا، تعالي قوليلي إني عمري ما عملت حاجة حرام في حياتي حتى من زمان من قبل ما التزم وأنا بخاف، أنا بخاف من ربنا خوف مرضي، أنا قاعدة في وسط المقابر كتير من ساعة ما الموضوع دا حصل مبقتش عايزة أرجع البيت".وأضافت: "والدتي توفت من سنتين، روحي راحت مني، أنا كنت دايماً بحب الناس، لا بقيت أخرج ولا بكلّم حدّ، أنا بعمل شغلي عشان دا أكل عيشي، أنا كنت بحب أسافر بقيت عايزة أروح بس أعملها عمرة، قعادي في المقابر بقى أكتر من قعادي في البيت".وأردفت ميار الببلاوي بالقول: "حياتي بقت بالمقابر تقريباً كل يوم وبقولها كل حاجة عن ابني وعن إيه حصل زي ما كنت بكلّمها بالظبط وحتى الشيخ قالي كده كتير ومش كويس أنا دارسه وعارفة إن غلط نروح المقابر كتير إحنا بنروح للعظة". (لها)