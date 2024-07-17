طليق نيللي كريم يشتكي تقييدها لمواهبه

كشف لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور أنّ طليقته النجمة نيللي كريم كانت سبباً في عدم الكشف عن الكثير من إمكاناته الفنية ومواهبه التي لم يُخرِج إلا جزءاً يسيراً منها خلال فترة ارتباطه بها.

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وأوضح عاشور، خلال استضافته مع النجم إدوارد والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر قناة Alfa Tv أنّ لديه الكثير من الملكات والمواهب التي يسعى في الفترة الحالية إلى تطويرها وإظهارها للجمهور، أبرزها موهبة تقليد جميع الشخصيّات بكلّ لهجات ولغات العالم، فقد قام خلال الحلقات بتأدية شخصية صعيدية بشكل ارتجالي، ثم أتبعها بشخصية "أبو نواف" الخليجية، وبعد ذلك تقمص دور مذيع كرة قدم بلغة آيرلندية، وأخيراً قام بتأدية شخصية هندية أخرجت إدوارد ونانسي مجدي من حالة الهدوء إلى الضحك الهستيري.



وسألت نانسي مجدي، الفنان هشام عاشور، عمّا إذا كان زواجه من نيللي كريم جعله مقيداً وفرض عليه إطاراً عاماً لعلاقته بالجمهور، وقيده في تقديم العديد من الفيديوهات عبر حساباته على السوشيال ميديا، أجاب عاشور بـ«نعم»؛ إذ إنّ نيللي شخصيّة هادئة وتعاملها فيه الكثير من الرقي والأرستقراطية، وهو يحب الشخصيات الشعبية ويتحدث بطريقة بسيطة، ويريد أن يكون على سَجيته فيما يقدمه من محتوى ترفيهي، ولذلك لم يخرج معظم مواهبه خلال فترة زواجه.

أشار عاشور إلى أنّه بعد اعتزاله الإسكواش سافر إلى أميركا وأسس أكاديمية للعب كرة المضرب، ثم قرر دراسة التمثيل وأخذ العديد من كورسات التمثيل على أيدي نجوم عالميين، وقد ظلّ هناك لأكثر من 9 سنوات حتى جاءت فترة كورونا 2019، ليقرر بعدها العودة إلى مصر، ويتقدم لمسابقة تمثيل تحت رعاية إحدى شركات الاتصالات فيفوز بالمركز الأول، ويتسلم الجائزة من النجمة يسرا التي قررت بعدها أن يشارك في مسلسلها "حرب أهلية".

يشار إلى أنّ الفنان هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق اتّجه إلى التمثيل مؤخراً وشارك في عدد من الأعمال مع نيللي كريم، أبرزها مسلسل "عملة نادرة" ومسلسل "روز وليلى".

يذكر أن نيللي كريم وهشام عاشور انفصلا في 31 أيار الماضي بعد زواج استمر لعامين ونصف العام، وكانا قد تزوجا في آب من عام 2021، إذ أقيم حفل زفافهما في الساحل الشمالي. (نواعم)

