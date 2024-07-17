ياسمين عبد العزيز تعود للمسرح مع كريم فهمي

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب 21 عاماً للعودة إلى المسرح من جديد وذلك بعد آخر أعمالها المسرحية «كده أوكي» إنتاج عام 2003، والتي قدمته مع النجمة منى زكي وأحمد السقا وشريف مني وهاني رمزي.

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المسرحية، المنتظر التجهيز لها، سيتولى إخراجها المخرج خالد جلال، وستشهد تعاوناً جديداً بين ياسمين والفنان كريم فهمي، الذي قدمت معه من قبل مسلسل «ونحب تاني ليه» عام 2020، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

مسرحية ياسمين عبد العزيز الجديدة سينضم إليها كل من عبد الرحمن تونا، وإيمان السيد، وبديرة طلبة والعديد من النجوم، إذ يجرى التحضير لها في الوقت الحالي.

على صعيد رمضان، أعلنت ياسمين عبد العزيز عن استعدادها لدخول الماراثون الرمضاني المقبل 2025، إذ تتحضر مبكراً، وتتسلح بالعناصر صاحبة النجاحات معها في مشوارها، وقد أعلنت تعاونها مجدداً مع المؤلف عمرو محمود ياسين الذي شهد تعاونها السابق في مسلسل ونحب تاني ليه مع كريم فهمي وشريف منير.



سينمائياً، كشفت ياسمين، قبل انفصالها عن النجم أحمد العوضي بأيام، أنّها تقوم بتصوير فيلم جديد يدور في إطار أكشن كوميدي لايت، وسيتم عرضه نهاية العام الجاري. (نواعم)