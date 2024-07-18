نادين نجيم تستعين بالفانز لاختيار دورها التمثيلي المقبل







وفي التفاصيل، شاركت نادين تغريدة عبر إكس جاء فيها بما معناه: " أريد من الفانز الجميلين اختيار الدور المقبل لي". كما سألت متابعيها عن الكاركتير الذي يريدون لها أن تلعبه " ما هو الكاركتير الذي تريدونني أن ألعبه"؟.

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وتفاعل عدد كبير من جمهور نادين معها فمنهم من اقترح عليها أن تقوم بدور رعب و خيال " ولا مرّة عملتي مسلسل رعب! يعني بعيداً عن الدراما الواقعية.. يكون دراما على رعب على غير واقعي.. شو رأيك؟".







واقترح متابع آخر عليها القيام بدور في مسلسل تاريخي: " ممكن تمثلي مسلسل تاريخي اتوقع حيلبقلك كتير". على ما يبدو قرّرت نادين نجيم الإستعانة بالفانز لمساعدتها في إختيار دورها التمثيلي المقبل.وفي التفاصيل، شاركت نادين تغريدة عبر إكس جاء فيها بما معناه: " أريد من الفانز الجميلين اختيار الدور المقبل لي". كما سألت متابعيها عن الكاركتير الذي يريدون لها أن تلعبه " ما هو الكاركتير الذي تريدونني أن ألعبه"؟.وتفاعل عدد كبير من جمهور نادين معها فمنهم من اقترح عليها أن تقوم بدور رعب و خيال " ولا مرّة عملتي مسلسل رعب! يعني بعيداً عن الدراما الواقعية.. يكون دراما على رعب على غير واقعي.. شو رأيك؟".واقترح متابع آخر عليها القيام بدور في مسلسل تاريخي: " ممكن تمثلي مسلسل تاريخي اتوقع حيلبقلك كتير".

ورأت إحدى المتابعات أيضا أنها ترى نادين بدور سايكو، وكتبت لها: "بحس لازم تلعبي دور امرأة عندا اكتئاب وانهيار نفسي من ورا مأساة، وقديش هالشي رح يأثر على حياتها الزوجية. هيدا موضوع كتير مهم".

واقترح أحدهم أن تقوم بدور "سلطانة" وكتب: " شي ما عملتيه من قبل.. مثلاً سلطانة بمسلسل تاريخي".





يذكر أن آخر أعمال نادين كان مسلسل 2024 الذي عرض في رمضان الفائت، وشاركها البطولة كل من محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، كارمن لبّس، طوني عيسى وغيرهم، وهو من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.





ودارت قصة العمل حول بعد أن نفّذت النقيب سما (نادين نجيم) مهمتها بالانتقام لأخيها وللعدالة في 2020، تنتقل إلى مكان بعيد وتغير اسمها واسم ابنتها خوفاً من انتقام العصابة، لتبدأ أحداث جديدة في مسلسل 2024 ، حيث تواصل السلطات المختصة مهمة القضاء على زعماء تنظيم الجريمة المنظمة: "الحوت" و"الديب" وصولاً إلى العراب.. لكن هذا لا يعني عودة سما لحياتها الطبيعة، بل لعلّ العكس هو الصحيح! (ET بالعربي)