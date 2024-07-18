صورة تجمع مذيعتيّ أخبار "ال بي سي"... أصبحتا في أشهر متقدمّة من الحمل

نشرت الإعلاميّة رنيم بو خزام صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة زميلتها نيكول الحجل، داخل أروقة الـ"ال بي سي".

وظهرت بو خزام والحجل في الصورة بأشهر متقدمة من الحمل.

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وقالت رنيم: "بعدنا مضاينين". (رصد لبنان 24)