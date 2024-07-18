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المرأة

صورة تجمع مذيعتيّ أخبار "ال بي سي"... أصبحتا في أشهر متقدمّة من الحمل

Lebanon 24
18-07-2024 | 06:46
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نشرت الإعلاميّة رنيم بو خزام صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة زميلتها نيكول الحجل، داخل أروقة الـ"ال بي سي".
 
 
وظهرت بو خزام والحجل في الصورة بأشهر متقدمة من الحمل.
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وقالت رنيم: "بعدنا مضاينين". (رصد لبنان 24) 
 
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18/07/2024 17:12:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رنيم بو خزام

نيكول الحجل

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